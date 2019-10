Savona, Saccone (FdI): “Le politiche dell’assessore Levrero fanno bene alla città e ai valori immobiliari”

Savona. Le politiche dell’assessore alla sicurezza di Savona Levrero fanno bene alla città, ai cittadini, ma anche ai valori immobiliari. Lo dice la consigliera comunale di “Fratelli d’Italia” Simona Saccone.

“Una politica di prevenzione e a costo zero è un’ottima soluzione per avere maggior sicurezza ed anche una sicurezza percepita maggiore – commenta Simona Saccone – e lo dico sia come consigliere comunale, ma in questo caso come commissario di Assocasa”.

“Il valore immobiliare è molto variato dal 2009 ad oggi e nella nostra nazione dove oltre l’80% delle abitazioni sono di proprietà una seria politica della valorizzazione del patrimonio immobiliare diventa ricchezza per gli Italiani – spiega la consigliera del gruppo misto – e le politiche che sino ad ora l’assessore Levrero sta promuovendo contribuiscono alla crescita del valore immobiliare, vivere in un quartiere sicuro, così come bene servito, aumenta il valore e l’appetibilità dell’immobile e non è cosa da poco in questo periodo sopratutto se come sembra le politiche dell’attuale governo andranno nella direzione di una nuova patrimoniale, sebbene mascherata, sulla casa”.

Secondo la consigliera Saccone, infine, queste valutazioni troverebbero un riscontro anche nei numeri espressi dall’osservatorio immobiliare “dove nel biennio 17/18 la città di Savona ha una diminuzione del valore dello 0,74% mentre la provincia raddoppia il gap con un – 1,44%”.