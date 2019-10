Savona, sabato 19 ottobre torna la colletta alimentare di Lions Club Priamar e Leo Club

Savona. Sabato 19 ottobre dalle 10 alle 18 presso il Conad Superstore del centro commerciale “Le Officine” di Savona si terrà una nuova edizione della colletta alimentare organizzata dal Lions Club Priamar in collaborazione con il Leo Club di Savona

Per tutta la giornata sarà possibile acquistare a donare alimenti a favore dell’Emporio Caritas di Savona. In particolare si richiedono cibi a lunga conservazione (pasta, riso, olio, latte, legumi secchi, zucchero, sale, scatolame vario, carne e pesce in scatola, pelati e sughi, caffè, the, marmellate, biscotti, farina) e alimenti per l’infanzia, detersivi e prodotti per l’igiene.

“Donate una parte della vostra spesa alle famiglie del nostro territorio che sono in difficoltà” è l’invito del Club.