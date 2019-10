Savona, risultati del progetto Elena Prosper: “Efficienza energetica per 91 edifici comunali e provinciali”

Savona. Si è svolta questa mattina, presso la sala consiglio di Palazzo Nervi, la presentazione dei risultati finali del progetto Elena Prosper. L’incontro, introdotto dal saluto del presidente Pierangelo Olivieri, ha illustrato tutte le iniziative intraprese nel corso degli anni dal progetto e le effettive risultanze sul territorio savonese in tema di pianificazione energetica sostenibile.

“Nei primi mesi del 2019 la Provincia di Savona ha concluso le attività di rendicontazione e di redazione dei report per la Banca Europea degli Investimenti. Un processo che ha dato il via all’efficienza energetica di 91 edifici comunali e provinciali coinvolti nel progetto”, dichiara il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo previsto dal contratto sottoscritto con Bei, accordo che prevedeva una proporzione di 1/20 fra spese sostenute e investimenti generati, un importante risultato conquistato e superato con una leva stimata dal Progetto del 43,61”.

“Il progetto Elena Prosper ha generato investimenti che hanno accompagnato e garantito, ai Comuni della nostra area, l’adeguamento ai parametri di emissione europei e l’utilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici. Un progetto che ha rappresentato per l’ente una sfida, trasformata, nel corso di questi anni, in un’esperienza concreta e tangibile, una grande opportunità al sevizio dei Comuni del territorio”, ha concluso.

“Elena” è un progetto a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile, promosso congiuntamente dalla Bei e dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020.

La Provincia di Savona ha ottenuto il finanziamento come capofila di 33 Comuni, ad oggi divenuti 36, sottoscrivendo con la Banca Europea degli Investimenti il contratto 2012/043 e dando il via al progetto “Prosper” (PROvince of Savona Pact for Energy and Renewables).

I fondi “Elena” sono destinati quale contributo a fondo perduto per l’assistenza tecnica nel sostenere gli enti locali nel percorrere iniziative destinate all’efficientamento ed al risparmio energetico.

“Prosper” è finanziato dal programma “Elena” (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI), un progetto strategico a cui il Servizio Ambiente della Provincia di Savona lavora da tempo, con il supporto di IRE Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia S.p.A, Dott.ssa Maria Fabianelli, Dott.ssa Roberta Casapietra, E2B Consulting sr, Avv. Nicola Giampaolo, Dott. Paolo Castrignanò e Ing. Pierluigi Fecondo.