Savona pronta per il 22^ raduno degli Alpini, il sindaco Caprioglio: “Orgogliosi di essere stati scelti”

Savona. “Ci sarà una meravigliosa invasione pacifica di penne nere a Savona. Si stimano circa 50 mila alpini – afferma con entusiasmo il sindaco Ilaria Caprioglio, che prosegue – Noi siamo veramente orgogliosi che abbiano scelto la nostra città”.

“In questi mesi Savona ha lavorato molto per accogliere al meglio gli alpini, abbellendo le vie con bandiere tricolori, vetrine a tema, fiori meravigliosi dedicati agli alpini”.

La macchina organizzativa per accogliere il 22esimo raduno degli alpini ha visto anche Ascom e i commercianti partecipare con clamore: “Quale presidente di Ascom non ricordo un tale entusiasmo e che così in tanti abbiamo collaborato e sentito con il cuore una manifestazione” commenta Laura Filippi.

Caprioglio ha inoltre comunicato il suo impegno nel “mettere le sedi istituzionali (il Comune, la sala della Sibilla) a disposizione anche la domenica”.

Gli eventi dedicati a questo particolare raduno inizieranno venerdì 4 ottobre, con l’inaugurazione della Cittadella della Protezione civile e la Cittadella Militare (ore 9), e la fanfara itinerante per le vie della città.

La giornata più intensa sarà sabato 5 ottobre, che vede l’alzabandiera, la sfilata per le vie cittadine, la consegna del Premio nazionale “L’ Alpino dell’anno 2018” con il saluto delle autorità, il concerto di cori e le fanfare.

L’ultimo giorno sarà domenica 6 ottobre, con l’alzabandiera, la sfilata e l’estrazione biglietti della sottoscrizione e la premiazione del concorso vetrine.