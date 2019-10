Savona. Oggi in Comune è stata presentata la mostra “Capolavori d’impresa”, che mette in “cornice prodotti, ingranaggi, brevetti come autentici capolavori del nostro tempo”. Per la prima volta in mostra saranno le imprese d’eccellenza del territorio, con il loro plusvalore di storia, esperienza, qualità e innovazione.

La mostra, promossa dall’associazione Visioni, vanta la collaborazione del Museo della Ceramica di Savona, dell’Università di Genova, di Ports of Genoa e Unione industriali, ma anche di molte altre associazioni e organi del territorio.

Foto 2 di 2



“Come Comune di Savona sono molto orgogliosa per la realizzazione di questa mostra – afferma l’assessore Rodino – in particolare perché si tratta di un’ottima occasione per i giovani, affinché si possano sollecitare e valorizzare le loro conoscenze e abilità nel nostro territorio”.

“Il progetto è curioso – illustra Tiziana Casapietra rappresentatrice del Museo della Ceramica – e si basa sull’idea di mantenere i musei aperti alle esperienze cittadine a 360° per tre mesi”.

L’esposizione, che inaugura venerdì 25 ottobre alle 17 presso Palazzo Gavotti e si chiuderà il 25 gennaio, metterà fisicamente in cornice le aziende più rappresentative del tessuto economico territoriale, partendo dalla visione di un video di foto d’epoca che illustrerà le aziende storiche e il passato industriale di Savona.

La mostra si snoda infatti attraverso un percorso evolutivo che toccherà tematiche quali la portualità, l’industria meccanica, il turismo, l’innovazione tecnologica, le eccellenze alimentari, con speciali totem che incorniciano le realtà imprenditoriali più illustri della provincia come Vernazza, APM Terminal, Noberasco, La Sassellese.