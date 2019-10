Savona: ottimo secondo posto per gli Esordienti 2008 al torneo di Bragno

Savona. Bella soddisfazione per gli Esordienti 2008 del Savona. Domenica 6 ottobre si sono distinti nel torneo di Bragno, dove hanno lottato vincendo un girone ostico e guadagnandosi meritatamente la finale, dimostrandosi estremamente compatti e coesi contro un agguerrito e numeroso Bogliasco, spuntando il secondo posto.

I 2008 biancoblù, allenati da Sole Lanteri e Alessio Cavo, hanno brillato nel gioco, regalando momenti di vero calcio ed appassionando tutti gli spettatori e gli staff tecnici al punto da vedersi assegnare ben quattro premi individuali su dieci assegnati: miglior portiere ad Enea Bientinesi, miglior giocatore a Patrick Lazzarini e Gioele Mazzotta e capocannoniere del torneo ad Aurelio Invernizzi.

Il Savona ha schierato due formazioni; oltre ai “bianchi”, giunti in finale dove sono stati battuti per 2-0, molto bene anche i “blu”, anch’essi fermati dal Bogliasco, 1-0 in semifinale.