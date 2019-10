Savona, non da sue notizie da ore: trovata priva di sensi sul pavimento e trasportata in ospedale

Savona. È stata trasportata d’urgenza in ospedale, al San Paolo di Savona, l’anziana che questa mattina è stata soccorsa nella sua abitazione dopo che, ormai da ore, non rispondeva e non dava sue notizie.

Sono stati i vicini della donna lanciare l’allarme preoccupati per l’inusuale assenza. Sul posto, i vigili del fuoco e il personale medico.

Riusciti ad accedere nell’alloggio, i soccorritori hanno trovato l’anziana riversa sul pavimento a causa di un malore. È stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.