Savona, nel reparto di pediatria del San Paolo fa visita Spiderman

Savona. Domenica 13 ottobre alle 11 circa, l’amichevole Spider-man di quartiere farà visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo di Savona.

Dietro la maschera dell’uomo-ragno c’è Mattia Villardita, giovane savonese di 26 anni che ha scelto di portare sorrisi e felicità ai piccoli pazienti che stanno attraversando momenti difficili (come aveva passato lui stesso da bambino).

Rispecchiandosi negli occhi dei bambini che va a trovare, Mattia ha deciso di indossare le vesti di uno dei supereroi dell’universo Marvel più amato dai giovanissimi. “Sotto la maschera le emozioni sono forti, grandi e bellissime. I sorrisi riempono il cuore e si assiste ad uno scambio di felicità sincera” afferma il giovane, che con i suoi superpoteri “ha tessuto” il progetto Eroi in Corsia, con l’obiettivo principale di risvegliare le coscienze altrui e dedicarsi al prossimo.

Grazie a donazioni di persone dal cuore grande, Spider-man non è più solo ma sarà affiancato da altri supereroi come Capitan America e Batman: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità, ma da un grande cuore derivano grandi emozioni” conclude Villardita.

In occasione, il dottor Alberto Gaiero direttore di pediatria e neonatologia, e la coordinatrice Patrizia Marenco saranno in corsia a dare il benvenuto ai super eroi: “Possiamo confermare lo stupore e le forti emozioni che manifestano i nostri ricoverati in momenti come questo che rendono la degenza più serena”.