Savona, ecco le condizioni di alcuni piloni di via Padova

Savona. “Con la presente sono a segnalare le condizioni di alcuni dei piloni che si trovano in via Padova, a Savona”. Inizia così la segnalazione di una nostra lettrice, preoccupata per le condizioni della viadotto savonese.

“Sperando che, con la pubblicazione della foto sul vostro giornale, si possa sensibilizzare sul tema della messa in sicurezza delle infrastrutture, che sappiamo quanto debba essere affrontato con tempestività” conclude la lettrice.

In allegato, la fotografia del viadotto di via Padova.