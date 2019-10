Savona, l’Anmil celebra la 69ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Savona. Domenica 13 ottobre l’Anmil (associazione nazionale fra lavoratori, mutilati e invalidi del lavoro) celebra in tutta Italia la 69ª edizione della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e vedrà organizzare eventi in tutte le città cui prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

La Sezione ANMIL di Savona ha previsto l’organizzazione delle manifestazioni locali a Savona con il seguente programma: ore 9.00 Appuntamento alla Torretta, per rendere omaggio ai Caduti in mare; ore 9,30 omaggio al monumento ai Caduti sul Lavoro presso la rotonda davanti al Priamar, a seguire corteo per il centro cittadino verso il comune di Savona; ore 10.00 spostamento presso la Sala Rossa del comune di Savona per la cerimonia civile: introduzione di Giancarlo Bertana Presidente Territoriale ANMIL; interventi delle Autorità; conclusioni da parte Consigliere Regionale Mauro Righello; consegna dei brevetti e dei distintivi d’onore ai mutilati e invalidi del lavoro a cura della sede INAIL di Savona; ore 11.15 spostamento presso Seminario di Savona per il proseguio della giornata: ore 11.40 Santa Messa presso la cappella del Seminario; ore 12.30 visita guidata all’interno della quadreria del seminario.

Parteciperanno: per la Questura di Savona Comm. P.S. Daniela Spaccini; Il sindaco del Comune di Savona Dott.ssa Caprioglio e l’assessore del Comune di Savona Zunato; il sindaco di Celle Ligure Mordeglia, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta e altre autorità in attesa di conferma.

La manifestazione principale della giornata per le vittime del lavoro si svolgerà quest’anno a Palermo cui parteciperà il Sottosegretario al Lavoro, Francesca Puglisi e il Presidente nazionale ANMIL, Zoello Forni.

Per promuovere la Giornata – presentata l’8 ottobre a Roma a livello nazionale con la partecipazione del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo – è stata realizzata per l’associazione dal regista Marco Toscani una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non raccontiamoci favole” che dal 7 ottobre è in onda sulle reti Rai mentre dal 1° settembre fino al 13 ottobre è sugli schermi degli autogrill grazie ad Autostrade per l’Italia e può essere vista sul sito www.anmil.it

In occasione della giornata verranno diffusi i dati locali sugli infortuni sul lavoro e saranno disponibili testimonianze di vittime del lavoro.