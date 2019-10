Savona. L‘iniziativa sulla sicurezza, nata dalla collaborazione con polizia, carabinieri, Inail, il Comune di Savona e il liceo artistico Martini, questa mattina ha letteralmente colorato piazza Sisto IV.

Armati di gessetti, idee e tanto entusiasmo, i ragazzi delle scuole hanno così fatto della sicurezza un’arte, con anche il sostegno del Comune di Savona rappresentato dall’assessore alla cultura Doriana Rodino, che ha espresso la sua gioia nel vedere molti giovani partecipare a un progetto di utilità collettiva.

“Stanno facendo degli splendidi disegni a terra, ricollegabili al progetto Rispettami organizzato dall’Asl, che verranno poi premiati nel corso della giornata conclusiva dedicata al tema della sicurezza, indetta per il 4 novembre” commenta l’assessore.

La settimana sulla sicurezza, festeggiata a livello europeo, dal 21 al 27 ottobre, come illustrato dal responsabile alla sicurezza Inail Livio Bracco, ha visto grande attivismo anche a Savona, con “una serie di eventi: la mostra “Vite straordinarie“, visitabile presso la piscina comunale; un incontro presso la sede di Unione Industriali di Savona e presso Infineum, con la partecipazione delle scuole; il corso di formazione per operatori del porto; un incontro per riflettere sul rischio chimico in agricoltura (ancora da attuare) ad Albenga e ad Arma di Taggia”.

La settimana savonese sulla sicurezza si conclude infine questa mattina, con un’occasione multicolore, realizzata con la collaborazione dei ragazzi del liceo artistico di Savona, che hanno dipinto la piazza del Comune con i colori della sicurezza e scritte ad hoc.