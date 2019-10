Savona, la giunta Caprioglio informa: “Non saranno effettuabili gli interventi sulla strada Chiara Luce Badano”

Savona. Gli interventi sulla strada vicinale di Madonna degli Angeli denominata “Chiara Luce Badano” non saranno effettuabili: lo comunica la giunta comunale del sindaco Ilaria Caprioglio.

La scelta è dovuta alla “complessità istruttoria” che “rende impossibile l’elaborazione degli atti propedeutici al bando ‘Interventi di prevenzione dei danni alle foreste e calamità naturali’ sul Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020”.

La decisione risiede nei vari settori, che sarebbero coinvolti in questa proposta di intervento, i quali sono pesantemente penalizzati dagli importanti carichi di lavoro e da numerosi progetti che necessitano di una costante e attenta monitorizzazione per l’attuazione degli obiettivi strategici di questa amministrazione comunale. Insomma, gli uffici, oberati di lavoro non riuscirebbero a far fronte a questo impegno.

Tale conclusione lascia dell’amaro a un’associazione savonese che aveva chiesto un intervento sulla strada Chiara Luce Badano, intervento considerato come “importante e utile”.