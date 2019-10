Savona. Nell’ambito della 17ma Giornata degli Animali organizzata dai volontari della Protezione Animali, si è svolta ieri pomeriggio, sabato 5 ottobre, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Corso Colombo a Savona, la 15ma Benedizione degli Animali. Al rito, officiato da Don Gino Peluffo, presente un buon numero di persone ed animali, malgrado la concomitanza con la messa degli alpini celebrata in Duomo.

L’Enpa ha voluto seguire la tradizione e a tutti i partecipanti è stato distribuito un piccolo panino, proprio come accadeva in passato; esso veniva conservato nelle stalle e nelle aie a protezione del bestiame dalle malattie. Chi non avesse potuto partecipare alla funzione potrà ritirarne uno presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Foto 3 di 3





“Particolarmente toccanti – racconta l’Enpa – la recita collettiva della preghiera speciale a favore degli animali da carne, d’allevamento, selvatici ed esotici, oltreché di quelli domestici, ed il momento della distribuzione del panino; erano presenti non solo cani e gatti ma anche una simpatica capretta”.

Enpa Savona, associazione privata di volontariato, onlus non governativa “che – ricordano – non ha mai avuto contributi statali”, soccorre e cura ogni anno in provincia oltre 500 gatti liberi feriti, malati e traumatizzati o abbandonati o ancora di proprietà di anziani deceduti senza parenti e più di 2.500 animali selvatici in difficoltà; gestisce inoltre con propri volontari i rifugi per cani di Cadibona (dove i lavori di ricostruzione sono al 50% di avanzamento) e Leca d’Albenga, il gattile di Albissola e due reparti di cura per gatti e fauna selvatica nella sede di via Cavour 48 r a Savona.