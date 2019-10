Savona, Jet Ski Therapy in porto con Fabio Incorvaia: a una ragazza donata sedia a rotelle della Samp

Savona. Altro appuntamento con il 7 volte campione del mondo Fabio Incorvaia, che oggi alle 12 al porto di Savona ha capitanato la Jet Ski Therapy, accompagnando bambini diversamente abili a bordo della sua ormai famosa moto d’acqua. Il tutto per regalare un’emozione unica e divertire.

La manifestazione è stata realizzata in concomitanza del Trofeo 40° medaglia d’argento Presidente della Repubblica. In questa occasione, si sono esibiti tanti bambini e ragazzi diversamente abili o, come li chiama Incorvaia, “I suoi Campioni”, che hanno potuto fare il consueto giro in moto d’acqua.

Al termine della manifestazione è stata inoltre consegnata una sedia a rotelle motorizzata donata dalla cooperativa sociale “Il Miglio Verde” a una ragazza scelta proprio dal campione savonese, particolarmente bisognosa. Si tratta di una sedie a rotelle fasciata con i colori della Sampdoria secondo la passione della ragazza per la squadra di calcio.

Presenti alla manifestazione anche il presidente della Regione Giovanni Toti e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.