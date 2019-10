Savona, il Panathlon Club premia gli atleti protagonisti nel 2019

Savona. Venerdì 25 ottobre alle ore 18, presso la chiesa del Santuario degli Sportivi, verrà celebrata la festa per i premi master voluti dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona, dedicati agli atleti panatleti ancora in attività sportiva per l’anno 2019.

La cerimonia avrà inizio alle ore 18 con la funzione religiosa celebrata dal vicario generale della curia di Savona-Noli Angelo Magnano in rappresentanza del vescovo Calogero Marino per ricordare i soci defunti; al termine il presidente Enrico Rebagliati consegnerà ai rappresentanti dell’associazione del Santuario degli Sportivi una targa ricordo che sarà collocata all’interno della chiesa.

La cerimonia proseguirà presso i locali del ristorante della Madonna del Monte, dove saranno premiati Laura Faucci, vicepresidente del Panathlon di Savona e da poco vincitrice di quattro medaglie d’oro ai campionati italiani di nuoto a Riccione, e Flavio Bertuzzo, che vanta 1.419 gare disputate di cui 523 vinte, 221 titoli conquistati e nel 2019 vicecampione olimpico di salto con l’asta e campione ligure assoluto di martello, detentore di 77 record liguri e 2 italiani stabiliti tra il 2008 e 2019.

Durante la serata saranno premiati inoltre i seguenti atleti master: Enrico Rebagliati (tiro con l’arco), Bruno Grassi (triathlon), Kiki Vallescura (golf), Giorgio Novaro (tiro a segno), Daniele Polti (ciclismo), Adriano Conti (sci), Enzo Motta (vela), Franco Ciocca (tiro al volo).