Savona. Un piccolo spettacolo per ricordare la scoperta dell’America. Così i bambini delle scuole elementari Colombo di Savona hanno celebrato i 527 anni dall’impresa del celebre navigatore a cui il loro istituto è intitolato.

Poesie, canzoni racconti e semplici scenografie raffiguranti le caravelle per i più piccoli, una vera e propria ricerca per i più grandi. Ad applaudirli l’assessore Ileana Romagnoli e i personaggi in costume dell’associazione A Campanassa.

di 10 Galleria fotografica Savona, i bimbi celebrano i 527 anni della scoperta dell’America









Presenti anche i ragazzi della classe terza dell’istituto grafico pubblicitario Mazzini – Da Vinci, protagonisti a loro volta del progetto “Colombo – un ponte fra popoli” che li vede collaborare con le scuole genovesi.