Savona, guardia giurata aggredita in pieno centro

Savona. Se l’è cavata con 3 giorni di prognosi la guardia giurata che, domenica pomeriggio, è stata aggredita presso il Carrefour nel centro di Savona.

L’uomo, 45 anni, è arrivato davanti all’esercizio commerciale durante un controllo di routine. In quel momento erano presenti due extracomunitari che stavano dando in escandescenze, e per questo il personale del supermercato aveva già contattato il 112. Alla vista della guardia giurata i due hanno reagito, e ne è nata una colluttazione nel corso della quale è stato spintonato ed è caduto a terra.

La guardia, nel suo rapporto, ha riferito che i due avrebbero tentato di sottrargli l’arma, e che non ci sarebbero riusciti grazie all’intervento di alcuni passanti. L’uomo è stato soccorso sul posto e in seguito si è recato in ospedale per le cure del caso.