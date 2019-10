Savona, Giusto punge ancora il sindaco Caprioglio: “Per la cultura fare di più, ceramica da promuovere e valorizzare”

Savona. “Sta tentando di fare di più ma ancora non basta”. Queste le parole del presidente del Consiglio comunale di Savona Renato Giusto indirizzate al sindaco Ilaria Caprioglio. Nel mirino ancora una volta la cultura e la necessità di una svolta pià incisiva sui filoni storico-produttivi della città della Torretta, in primis la ceramica.

A margine dell’inaugurazione della mostra di Carige sulle foto d’epoca della Savona industriale, Giusto torna così a pungere il primo cittadino savonese: “Serve una maggiore promozione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, in chiave economica e culturale”.

“La ceramica rappresenta uno dei nostri fiori all’occhiello, ma abbiamo perso il suo mercato a livello produttivo e di attrazione” afferma. “Mi vengono in mente le splendide mattonelle di Palazzo Baggioli, che risalgono al ‘500, ma non solo: è mancata una sensibilizzazione della nostra industria legata alla ceramica che unita alle produzioni delle Albissole e di Celle Ligure ha esportato prodotti e lavorazioni in tutto il mondo”.

“E’ fondamentale ricreare le condizioni per una commercializzazione della ceramica, penso anche attraverso il nostro Museo: è possibile trovare e ricercare finaziamenti e risorse per mettere in campo una politica culturale che possa finalmente rispecchiare la storia di Savona, creando un indotto positivo per tutta la nostra cittadina” conclude Giusto.