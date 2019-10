Savona, “Fidapa”: nuovo direttivo e inizio del biennio 2019/2021

Savona. Dal primo ottobre 2019 la sezione savonese di “Fidapa Bpw Italy” ha una nuova presidente, ma con il tradizionale passaggio di consegne le socie hanno potuto accogliere i nuovi organi direttivi e avviare così il nuovo biennio.

Marcella Desalvo ha passato quindi il testimone di presidente a Maria Berlanzoli che, insieme al comitato di presidenza composto dalla stessa Desalvo in qualità di past presidente, Emilia Torcello vicepresidente, Alessandra Cirio segretaria di sezione e Michela Moretti Girardengo tesoriera, guiderà le 78 socie savonesi per il prossimo biennio.

A completamento degli organi dell’associazione anche il rinnovato consiglio composto da Valeria Olmo, Maria Evelina Mirenghi, Fulvia Scotti, Bianca Zunini, Rossella Ruffo, Antonella Piazza, Grazia Mura e Valentina Orso.

“Un team di donne che lavorerà per far crescere la nostra associazione” – ha dichiarato la neo presidente Maria Berlanzoli – ho molte idee e molti progetti che spero di poter concretizzare in questi anni con collaborazione di tutte le Socie della Sezione. Raccolgo la via segnata da Marcella Desalvo con orgoglio e spero di poter scrivere una nuova pagina di Fidapa all’ insegna delle donne e dei valori che contraddistinguono la nostra associazione”.

Fidapa (Federazione Internazionale donne arti professioni e affari) è un’associazione composta in Italia da circa 11.000 socie ed appartiene alla federazione internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale raggruppate in 7 distretti.

E’ proprio al livello nazionale che l’avvocato savonese Raffaella Femia, ex presidente di Fidapa Savona, ha ottenuto un importante riconoscimento per il biennio 2019/2021: è stata eletta tra le tre garanti dell’associazione nazionale.