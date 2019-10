Savona, è nata l’associazione Guardie Ambientali d’Italia che opera sul territorio nazionale dal 2004

Savona. E’ nata in provincia di Savona l’associazione Guardie Ambientali d’Italia (GADIT), l’organizzazione di volontariato riconosciuta dal ministero dell’ambiente come “associazione di protezione ambientale” che opera sul territorio nazionale dal 2004. L’associazione è inoltre iscritta nei registri della comunità europea (Organi Rappresentativi d’Interesse) e si trova nell’elenco delle associazioni iscritte al ministero della salute per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca.

La sezione provinciale GADIT di Savona cerca volontari disposti a collaborare nei servizi e nelle attività dell’associazione svolte in favore della comunità e per il bene comune. L’attività di volontariato, completamente gratuita, sarà di supporto alle numerose attività dell’organizzazione.

“In un periodo in cui le associazioni di protezione ambientali sono chiamate a formare i cittadini del domani, anche la figura del volontario si trova al centro di questo cambiamento”.

La sezione savonese sta organizzando il primo corso di formazione per il rilascio dell’attestato di Guardia Ambientale Zoofila Volontaria – Guardie Particolari Giurate Volontarie, decretate dalla prefettura, oltre che Operatori Ausiliari di Protezione Civile. Da segnalare inoltre la formazione della squadra GADIT 4 Social, gestita da alcuni volontari che si occupano di fornire aiuto a persone disagiate raccogliendo e consegnando generi di prima necessità (generi alimentari a lunga conservazione, abbigliamento e prodotti per animali).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione al numero telefonico 3519304784 oppure scrivendo una mail all’indirizzo gaditsv@gmail.com.