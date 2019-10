Savona, donna travolta da uno scooter mentre attraversava la strada

Savona. Investimento pedonale verso mezzogiorno in pieno centro a Savona. Una donna stava attraversando la strada in via del Vegerio, quando è stata centrata da uno scooter che non è riuscito ad evitare l’impatto.

Immediato l’intervento del personale medico del 118, dei militi della croce Bianca e degli agenti della polizia municipale savonese.

Secondo una prima ricostruzione la 46enne, che non stava attraversando sulle strisce pedonali, non avrebbe prestato attenzione al traffico veicolare causando l’incidente.

Un secondo incidente si è verificato a Bormida: anche in questo caso protagonista una donna che, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della propria vettura andando a sbattere senza, fortunatamente, coinvolgere altri veicoli. La donna soccorsa dai militi della Bianca di Carcare è stata trasportata in codice giallo al San Paolo.