Savona. Oggi, al termine dell’allenamento mattutino, mister Luciano De Paola ha tenuto la conferenza stampa della vigilia dell’incontro tra Savona e Bra.

Ecco le parole del mister biancoblù, riportate dal sito Savona Fbc: “In due giorni abbiamo preparato una partita importantissima, domani bisogna fare risultato in maniera importante anche perché dobbiamo risolvere tanti problemi. I ragazzi non sono sereni, non hanno quella tranquillità che in partite così importanti dovrebbero avere; ho detto loro che dobbiamo giocare e avere per tutta la gara la testa sulla partita e poi si vedrà“.

Riguardo alla formazione, De Paola ha detto: “Sicuramente giocherà Albani davanti alla difesa al posto di Lo Nigro, davanti vediamo ho due dubbi sulla formazione: uno Tripoli-D’Ambrosio e l’altro è in mezzo al campo. Potrebbe giocare anche Buratto che ha una qualità immensa ma deve capire che per fare questo mestiere ci vuole cattiveria agonistica, personalità e lottare su tutti i palloni. Per la difesa penso che giocheremo a quattro perché soffriamo molto la verticalizzazione, siamo sempre piatti e ci vuole più copertura ma deciderò bene domani”.

Mister De Paola si sofferma ancora sulla mentalità che deve avere la sua squadra in ogni partita: “A prescindere dal risultato, che comunque per me è importante, noi domani dobbiamo cercare di fare una prestazione da Savona Fbc, quindi di personalità e carattere. Prima dobbiamo mettere a posto delle cose fuori dal campo, i ragazzi non sono sereni e solamente con la vittoria possiamo uscire da questa situazione”.

“Il problema principale, a mio parere, è quello che bisogna andare in campo con la testa libera e stare sereni altrimenti tutto diventa difficile, dobbiamo lavorare sopratutto mentalmente sia fuori che dentro il campo ma quando siamo sul rettangolo di gioco le cose extracalcio le dobbiamo lasciare fuori. Domani – conclude – sono sicuro che faremo un gran match sotto tutti i punti di vista”.

Di seguito l’elenco dei convocati del Savona, che scenderà in campo alle ore 14,30.

Portieri: Guadagnin, Pizzonia, Vettorel.

Difensori: Castellana, Dinane, Ghinassi, Marchio, Tissone.

Centrocampisti: Albani, Brignone, Buratto, David, D’Ambrosio, Disabato, Fricano, Lazzaretti, Lo Nigro.

Attaccanti: Amabile, Giovannini, Siani, Tripoli, Vita.