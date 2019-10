Savona, corriere denunciato dalla polizia dopo aver picchiato un 17enne

Savona. Futili motivi all’origine della violenta aggressione che si è verificata oggi pomeriggio a Savona in via alla Rocca.

Secondo quanto appreso, un corriere di una ditta di trasporti è sceso dal mezzo e ha preso a calci e pugni un giovane 17enne appena uscito dall’Itis, per un banale diverbio legato a questione di viabilità: l’autista si è letteralmente scagliato contro lo studente, con altre persone nelle vicinanze che hanno tentato di fermarlo.

Alla fine il corriere, un albanese di 26 anni, iniziali C.R., è risalito sul furgone e si è dato alla fuga.

Il 17enne è stato poi soccorso dai militi della Croce Rossa savonese e dal 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, per lui una prognosi di una quindicina di giorni per le ferite riportate dalla furia dell’autista.

Nel frattempo sul posto è intervenuta la polizia, che ha raccolto le prime testimonianze sull’accaduto e preso il numero di targa del mezzo: gli agenti delle Volanti hanno rintracciato il 26enne in breve tempo ed è stato denunciato a piede libero per il reato di lesioni personali.