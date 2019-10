Savona, cade con lo scooter in via XX Settembre: donna trasportata in ospedale

Savona. Incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, in centro Savona, in via XX Settembre, all’altezza del tabacchino.

A rimanere ferita, una donna sulla cinquantina. Si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Ha riportato traumi ed escoriazioni ed è stata soccorsa dal personale della croce bianca di Savona. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la donna, in codice giallo, allospedale San Paolo di Savona.