Savona. Un incidente si è verificato qualche minuto prima delle 8.30, a Savona. A rimanere coinvolte sono state un’auto, una Suzuki Swift, e uno scooter, un Kymko Dink 200.

Il sinistro, che si è verificato per cause ancora in via di accertamento (forse una precedenza non rispettata), è avvenuto alla rotonda che collega corso Ricci e corso Nazionale Piemonte.

Foto 3 di 3





Sul posto due ambulanze, una della Croce Bianca di Savona e una della Croce Oro di Albissola Mare e la polizia locale per i rilievi del caso. Nonostante l’impatto, fortunatamente, i due feriti non hanno riportato lesioni gravi e sono stati trasportati, rispettivamente in codice verde e giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.