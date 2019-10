Savona, Articolo Uno contro l’apertura della sede di Casapound: “Difendere i principi della Costituzione”

Savona. “Tutte le forze antifasciste di Savona, hanno l’obbligo far sentire la propria voce delle cittadine e dei cittadini contro l’apertura della sede di Casapound nella via San Lorenzo”. A dirlo è il coordinamento provinciale di Articolo Uno di Savona in vista della inaugurazione della sede di Casapound prevista per sabato alle 18.

“Invitiamo la cittadinanza a unirsi a noi. Vogliamo far sentire la voce dei cittadini e delle cittadine che si riconoscono nei valori della Costituzione, e che per questo si oppongono alla concessione di spazi di un movimento neofascista a cui chiediamo che le istituzioni non diano legittimità. È necessario difendere i principi su cui si è nata la Repubblica”.

“Questa difesa passa anche attraverso iniziative come la nostra, in cui la memoria e lo stare insieme, sono le armi migliori per combattere l’avanzata dei populismi e delle forze fasciste, che, invece, si nutrono dell’indifferenza dei cittadini e dell’ignoranza”.