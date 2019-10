Savona. Nel complesso monumentale del Priamar, nella Sala della Sibilla, al via la conferenza sulle Truppe Alpine, per la celebrazione del centenario dell’Ana. In programma gli interventi delle autorità, ma soprattutto un relatore di grande valore, Capo di Stato Maggiore delle Truppe Alpine: il Generale di Brigata Marcello Bellacicco.

“Un incontro che avrei voluto durasse a lungo, una chiacchierata che mi ha emozionato profondamente. La storia delle Penne Nere vista attraverso l’esperienza di un uomo che ha vissuto i più importanti teatri delle missioni di Pace nel mondo. È stato toccante, è stato commovente” afferma Angelo Vaccarezza.

di 9 Galleria fotografica Savona, via al 22o Raduno degli Alpini









“Grazie alle sue parole, accompagnate dalle immagini più suggestive e dagli aneddoti più curiosi, abbiamo ripercorso una parte della storia del nostro Paese, fatta di coraggio, di dolore, di aiuti e di speranza da parte dei nostri militari”.

“Una parte quasi “nascosta” poiché frutto delle emozioni di ogni ragazzo e di ogni ragazza in divisa che ha calcato gli scenari militari del mondo. Un onore, al termine della conferenza, ricevere da parte del Gruppo Alpini di Savona, il presidente ANA provinciale Emilio Patrone e dal consigliere nazionale Gian Mario Gervasoni, il Crest, a corollario di un evento tanto importante”.

“Domani la città accoglierà il Labaro Nazionale, domani Savona tributerà al Corpo degli Alpini l’onore e gli Onori che merita” conclude Vaccarezza.