Sassello, grande partecipazione alla festa liturgica in onore della beata Chiara Luce Badano

Sassello. Ieri, a Sassello, si è tenuta la tradizionale festa liturgica in onore di Chiara Luce Badano.

La donna, che apparteneva al movimento dei focolari (un gruppo laico nato nella Chiesa Cattolica con l’obiettivo di “contribuire all’unità della famiglia umana”), morì poco prima di compiere 19 anni a causa di un ostesarcoma. Dichiarata venerabile dalla Chisa Cattolica il 3 luglio 2008, fu beatificata l 25 settembre 2010.

Alla festa liturgica di domenica 27 ottobre, come consuetudine, i fedeli hanno risposto con grande partecipazione. La cittadina di Sassello era rappresentata dal sindaco e dalle confraternite di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri nonché dai Disciplinanti di San Giovanni Battista. Ha presieduto la celebrazione il Vescovo di Acqui Monsignor Luigi Testore il quale, durante l’omelia ha dichiarato : “La beata Chiara Luce Badano capì che essere cristiani rappresenta la realizzazione di un progetto, infatti noi non dobbiamo essere una luce nascosta bensì una luce ben visibile”. Ha concelebrato la messa il neoparroco di Sassello Don Enrico Ravera.

Secondo il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo la beata rappresenta un valore importante per la cittadina: ”Chiara è indubbiamente una presenza positiva per un paese, come Sassello, a misura d’uomo”.

Oltre ai numerosi cattolici praticanti del territorio vi erano gruppi provenienti da altre diocesi tra cui una delegazione della diocesi di Ventimiglia – San Remo.