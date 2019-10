Saliti a bordo di un camion clandestinamente sognando la Francia: 4 extracomunitari fermati dai carabinieri ad Altare

Altare. Ha sentito rumori strani ed inusuali sul retro del suo camion, è sceso e, una volta aperto, la sorpresa. All’interno c’erano 4 cittadini extracomunitari, saliti clandestinamente, con ogni probabilità a Ventimiglia.

Ora sono in corso le procedure di identificazione, già avviate dai carabinieri di Cairo Montenotte, che, intervenuti su segnalazione dell’autista e coadiuvati dal personale medico della croce bianca di Altare, hanno accompagnato le 4 persone in ospedale, a Cairo, dove stanno svolgendo visite mediche approfondite.

Volevano arrivare in Francia e probabilmente hanno approfittato della sosta del camionista all’interporto di Ventimiglia per salire di nascosto sul mezzo. Ma, purtroppo per loro, il camion non era destinato oltre confine, ma ad una vetreria di Altare e hanno anche rischiato grosso.

Il mezzo, infatti, conteneva materiale sfuso destinato ad essere scaricato direttamente all’interno di alcuni macchinari. Ma si sono svegliati poco prima e i loro rumori hanno attirato l’attenzione dell’autista, evitando gravi conseguenze.