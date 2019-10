Loano. Ottava edizione e consueto successo per la RunRivieraRun HalfMarathon, la mezza maratona con partenza dal Malpasso di Varigotti e arrivo alla Marina di Loano, classificata internazionale dal 2015, ora inserita nella categoria Bronze della Fidal.

Alle 9,30, rinvigoriti dall’ora di sonno in più, un migliaio di podisti sono scattati sulla via Aurelia. La maggior parte di essi si sono dati battaglia sui canonici 21,097 chilometri; altri hanno preso parte alla corsa non competitiva di 8 chilometri, La8, riproposta dopo la prima edizione del 2015, che ha preso il via tre minuti dopo la mezza e si è conclusa in piazza del Tribunale, nel centro di Finalborgo. Alcuni, invece, hanno preso parte La Regina Relay Half Marathon, la staffetta di 8 e 13 chilometri (due persone con cambio a Finalborgo), novità di quest’anno.

La mezza maratona è stata portata a termine da 604 partecipanti, più 16 in staffetta. Non sono mancati i ritiri, in una gara tutt’altro che semplice.

Dopo i 21,097 chilometri, primo al traguardo è giunto Lengen Lolkurraru con il tempo di 1 ora 06’49”, secodo Yassine Kabbouri in 1 ora 07’07”, terzo Yassine En Najib in 1 ora 11’40”.

A seguire, quarto Khalid Ghallab in 1h13’09”, quinto Mohamed Rity in 1h13’44”, sesto Hicham El Jaoui in 1h15’10”, settimo Ghebrehanna Savio in 1h16’46”, ottavo Davide Fia in 1h17’10”, nono Corrado Ramorino in 1h17’57”, decimo Alessandro Giannone in 1h18’31”.

Vincitrice della gara femminile Esther Wangui Waweru, seconda Mina El Kannoussi, terza Carla Primo.

Seguono quarta Maria Luisa Marchese, quinta Elena Platini, sesta Valeria Bellan, settima Giorgia Ferro, ottava Serena Scalvini, nona Christina Marie Carey, decima Chiara Giraudo.

A breve le classifiche complete.

Sul piano agonistico, notevoli i tempi ottenuti dai primi classificati, in particolare in campo maschile. Ma non solo loro sono stati protagonisti. “Tutti al traguardo, tutti vincitori” è il motto della gara. L’importante è partecipare e divertirsi, ma non per tutti era sufficiente. Tanti, infatti, hanno corso con l’occhio al cronometro, decisi a realizzare il primato personale o a battere i consueti avversari. Un campo partenti molto eterogeneo, che andava da chi puntava al successo finale fino a chi aveva come unico obiettivo quello di tagliare il traguardo. Altri, semplicemente con la voglia di fare una buona gara senza un eccessivo assillo del cronometro, tanti motivi per correre e meritarsi gli applausi.

La perfetta organizzazione dell’Asd RunRivieraRun, con la collaborazione delle forze dell’ordine, ha permesso a tutti i concorrenti di gareggiare su una via Aurelia eccezionalmente sgombra dal traffico automobilistico. La competizione si è svolta in buone condizioni climatiche, senza vento, anche se la temperatura piuttosto calda si è fatta sentire pregiudicando le prestazioni.

Grandi applausi, in particolare, all’allegro e festoso gruppo dei Maratonabili, che regalano le emozioni della corsa alle persone affette da gravi disabilità. Bel colpo d’occhio hanno regalato anche i colorati palloncini dei pacemaker, utili riferimenti per chi aveva un tempo rotondo nel proprio mirino; i numerosi e collaborativi “angels” e i volontari presenti a ristori e spugnaggi hanno fatto il resto, regalando alla corsa entusiasmo e coinvolgimento.

Tantissime le persone che hanno assistito alla gara a bordo strada, spettacolo nello spettacolo, applaudendo ed incitando gli atleti, sia i primi che quelli che chiudevano il gruppo. In particolare, nei centri abitati: Varigotti, Finalpia, Finalborgo, Finalmarina, Borgio, Pietra Ligure e Loano.

RunRivieraRun non è solo una gara, ma una festa del podismo iniziata già ieri con il village nel complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo con incontri, esposizione di aziende sponsor, massaggi, oltre al ritiro dei pettorali e dei pacchi gara.