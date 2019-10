Savona. Il Savona esordisce nel nuovo campionato passando ad Imperia per 17 a 9, al termine di un incontro piacevole, giocato con generosità da entrambe le parti e ben contenuto dall’arbitro Torrazza.

Per essere l’esordio stagionale l’incontro è stato soddisfacente per i biancorossi, anche se non mancano le aree di miglioramento. In casa Union Riviera molti volti nuovi (rispetto alla scorsa stagione dieci su ventidue) ed un po’ di lavoro da fare per creare un gioco organico.

I numeri dicono che il Savona ha passato più tempo in attacco e con possesso di palla, mentre i padroni di casa hanno fatto fatica ad entrare nella zona rossa avversaria; il risultato finale indica che la mole di lavoro svolta ha dato meno frutti di quanto avrebbe dovuto.

Savona bene in mischia chiusa e nelle ripartenze, grande sofferenza in touche. Il gioco c’è, deve solo emergere dalla padronanza degli schemi e dagli automatismi nella gestione della palla; nelle touche, ad esempio, lancio, intesa e schema non affinati hanno fatto perdere molte opportunità, per quanto il confronto fra avanti abbia evidenziato una marcata predominanza verso gli avversari.

L’Union Riviera ha premuto con costanza e determinazione, ma in questa fase sconta un’imprecisione nei moduli di gioco che depotenzia il collettivo a favore, se così si può dire, delle individualità. Ne consegue un gioco a tratti contraddittorio e spezzettato, dove spesso il fallo lieve, punito con la mischia, diventa uno schema nello schema; il gioco spezzettato aiuta sicuramente la squadra che difende che, in mancanza di meglio, impedisce all’avversario di costruire. Molto buono il gioco al piede, che ha creato vantaggio e conquista di territorio ma non sufficiente, da solo, a condizionare l’attacco. Le tre marcature locali sono scaturite da calcio piazzato, senza mai riuscire a minacciare seriamente la meta savonese.

La squadra ospite ha giocato molto, costruito molto e sprecato molto in ultima fase; i 17 punti siglati stanno stretti per la mole di lavoro sviluppata ma sono la misura del momento. Il gioco c’è e con qualche automatismo in più arriveranno più mete. Oltre al piede di Filippo Serra, autore di 7 punti, si registrano due mete. La prima di Fiabane che ha concretizzato un attacco portato su sette fasi che ha sbilanciato la difesa; la seconda un gran bel guizzo di rapina da parte di Marco Bernat che si è fatto beffe dell’apertura avversaria.

Prossimo incontro per il Savona: domenica 3 novembre contro il Fedrigari Cus Pavia, primo quota 9 punti; gli esami, come si suol dire, non finiscono mai.

Il tabellino:

Union Riviera Rugby – Savona Rugby 9-17 (p.t. 9-10) (punti 0-4)

Union Riviera Rugby: Violi, Barbotto, Franzi, Novaro, Bellifiori, Cecon, Damiano, Maggioli, Castaldo, Marasco, Borzone, Gabaglio, Ardoino, Archimede, Braccini. A disposizione: Vazio, Ascheri, Masetto, Ferrua, Galdolfo, Righetti, Visino. All. Francesco La Macchia.

Savona Rugby: Franceri Filippo Serra, Luca Bernat, Fanciulli, Claudio Guida, Costantino, Marco Bernat, Pivari, Ademi, Di Murro, Urbani, Fiabane, Maruca , Sheu, Baccino. A disposizione: Minuto, Vignolo, Giacobbe, Roberto Guida, Tripodi, Paoletti, Amedeo Serra. All. Andrea Costantino.

Arbitro: Alessandro Torazza (Genova).

Marcature: p.t. 7° cp Castaldo (3-0), 18° m Fiabane tr Filippo Serra (3-7), 24° cp Maresco (6-7), 34° cp Maresco (9-7), 37° cp Filippo Serra (9-10); s.t. 7° m Marco Bernat tr Filippo Serra (9-17).