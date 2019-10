“Road to Liguria 2020”, domani Giovanni Toti in diretta su IVG

Liguria. Si intitola “Road to Liguria 2020”, ed è il nuovo contenitore di IVG.it che presenterà ai liguri i programmi e i protagonisti delle prossime elezioni regionali.

Nel 2020, infatti, scadrà il mandato dell’attuale amministrazione guidata da Giovanni Toti. E proprio con lui inizierà il nostro “viaggio”, con l’obiettivo di fornire ai lettori un utile strumento di confronto tra i vari candidati e le rispettive proposte.

Un confronto “diretto”, grazie alle potenzialità del web e dei social network. Domattina alle 10.30, infatti, l’attuale presidente della Regione Liguria sarà collegato “live” sulla pagina Facebook di IVG.it, pronto a rispondere alle domande della redazione e dei lettori sui principali temi savonesi e non solo.

Per proporre la propria domanda a Toti sarà sufficiente interagire con la diretta scrivendo nei commenti. In alternativa, possono essere inviate già oggi via mail a comunicati@ivg.it o via whatsapp al numero 393/9372396 per essere sottoposte alla redazione. Appuntamento dunque domattina sulla nostra pagina Facebook.