Riviera Beach Volley, lo sfogo degli organizzatori: “Contro di noi una macchina del fango”

Finale Ligure. Riviera Beach Volley, la manifestazione di beach volley più importante della Liguria, in programma a Finale Ligure lo scorso fine settimana, è diventata un caso mediatico.

Accuse di presunta illegalità dell’evento, articoli riportanti il presunto annullamento del raduno proprio mentre venti campi continuavano a macinare oltre trecento gare al giorno per centinaia di atleti. Questa è l’opinione degli organizzatori, che parlano di “un quotidiano impiegato per sancire preventivamente una sentenza più politica che sportiva su un caso regolamentare assai spinoso, che nel mondo del beach volley a partire dal 2018 era divenuto oggetto di aspre polemiche nazionali, sospetti e tentativi di boicottaggio più o meno velati da parte di una neonata Lega di Beach Volley che, raccogliendo a sé tutte le principali società di beach volley nazionali, aveva tentato inutilmente un dialogo con la Fipav. Ottenendo in soldoni non solo la cancellazione del proprio riuscitissimo campionato invernale nazionale, ma addirittura la sottrazione dello stesso progetto ora in mano proprio alla Fipav con la prima edizione svoltasi l’1 e il 2 giugno a Bibione”.

“Purtroppo – proseguono – nulla a che vedere con lo sport, se non fosse che nel weekend del 27, 28 e 29 settembre, in una cornice straordinaria di celebrazione dell’outdoor a Finale Ligure con la contemporanea presenza di Trofeo mondiale delle Nazioni di mountain bike, Finale for Nepal per i climbers, SwimRun con nuoto e corsa e la nona edizione del Riviera Beach Volley, un intervento mirato della Fipav scatenava lo scompiglio presso l’arena centrale dei Bagni Boncardo. Tra gli oltre quattrocento partecipanti sparsi sui venti campi dell’arenile finalese una commistione di atleti tesserati Fipav e Opes, contesto assolutamente consueto nelle stagioni 2018 e 2019 su tutto il territorio nazionale tra cui proprio tutti i grandi raduni amatoriali italiani di cui Riviera Beach Volley è rappresentante, la Federazione italiana pallavolo cambiava improvvisamente linea d’azione decidendo di bloccare evento e atleti. Stabilendo a Finale Ligure un precedente nazionale assoluto“.

Il sabato mattina, nel corso di una riunione tecnica improvvisata, il direttore tecnico del RBV Alessio Marri imponeva agli atleti Fipav (circa cento su quattrocento complessivi) il ritiro ufficiale dalla competizione 2×2 maschile e femminile puntualizzando che solo nei due weekend precedenti si erano svolte due manifestazioni analoghe come Beach Volley Marathon e Kiklos Igea Marina senza intoppo alcuno riguardante la violazione regolamentare contestata proprio al Riviera Beach Volley.

“Un giornalista indipendente – proseguono gli organizzatori – riprendeva prima la scena e poi pubblicava il tutto sulla pagina Facebook Beach Volley Generation scatenando la condivisione social nel mondo beachers con oltre diecimila visualizzazioni. La risposta della federazione non si faceva attendere scatenando la macchina del fango sull’edizione di un quotidiano di domenica 29 settembre con parole completamente lontane dal vero, sia perché la manifestazione si è poi svolta normalmente con tornei terminati regolarmente e party serali da oltre 1.500 persone, sia perché il torneo risulta tutt’ora autorizzato sulle pagine del sito ufficiale Fipav beach volley Overtheblock.it. Per non parlare della definizione ‘illegale’. La manifestazione infatti, patrocinata dal comune di Finale Ligure e dalla regione Liguria, ha richiesto tutte le procedure ufficiali burocratiche come da copione: opportuna Scia per occupazione temporanea suolo demaniale, comunicazioni alla Questura e all’Asl corredate da uno specifico Piano Sicurezza concordato con il tecnico responsabile del comune”.

“Di fronte a questo attacco mediatico non ci resta purtroppo che ricorrere alle sedi competenti per far rispettare la nostra immagine e rimediare al brutto colpo economico inferto alla manifestazione – dichiara amaramente Alessio Marri, tra i promoter dell’iniziativa -. Mesi di organizzazione, anni di lavoro e sacrifici per una splendida manifestazione di successo cancellati con un solo articolo di giornale, abbiamo avuto persino sponsor che per timore di quanto scritto hanno abbandonato in corsa la manifestazione”.

Riviera Beach Volley decideva a quel punto di rispondere punto su punto sul canale social della propria pagina Facebook. Un’accorata lettera al presidente nazionale federale Pietro Bruno Cattaneo diventava virale tra i beachers con oltre 220 condivisioni e decine di migliaia di visualizzazioni.

“Ed è a questo punto – dicono gli organizzatori – che la situazione prendeva una piega da parte della Federazione che abbandonava il grottesco per assumere proporzioni ancora più gravi. Visto il fermento sui social, veniva organizzata una nuova offensiva sul quotidiano in questione, con un articolo senza firma dal titolo ‘Sette società intervengono a favore della federazione’. Albisola Beach Volley, Colombo Genova, Gv Sport San Bartolomeo, Lo Squalo Charlie di Genova, Palabeachvolley di Spotorno, Pi Club Savona (sconosciuta nel mondo del beach volley) e Riviera Volley Imperia avrebbero preso le distanze da Riviera Beach Volley. Ed è qui che trapelano i fatti più sconfortanti: da almeno due di queste società, che effettivamente avevano espresso telefonicamente al Riviera Beach Volley l’invito ad affrontare non sui social ma nelle sedi opportune l’accaduto, emergeva un quadro di difficile correlazione con l’ambiente sportivo. Le società coinvolte infatti, oltre ad essere completamente all’oscuro del comunicato stampa poi pubblicato dal giornale, erano state sottoposte al seguente quesito: se vuoi evitare controlli fiscali severi sulla tua attività di beach volley, prendi le distanze dal Riviera Beach Volley. Altrimenti…”.

“Siamo di fronte ad un’operazione mediatica di denigrazione paradossale per Riviera Beach Volley – spiega ancora Alessio Marri -. Siamo la società di beach volley che più si era impegnata a livello regionale a far rispettare il regolamento in Liguria, portando poi sul piano dell’attività la Liguria dall’ultimo posto per tornei federali al terzo assoluto”. Incontri e telefonate. Con un successo sotto gli occhi di tutti. “Alla tappa dei campionati italiani di Cagliari i vertici federali ci avevano sottoposto addirittura una tappa dell’assoluto in Liguria per la stagione 2020 – continua Marri -. Data la proporzione degli investimenti ci siamo candidati con loro assenso per una tappa dell’assoluto Under 21, Under 19, Under 16 per i quali avevamo trovato un accordo per i fondi comunali necessari“.

Riviera Beach Volley ora è a rischio deferimento, pesanti squalifiche se non addirittura la radiazione dall’attività federale. Una situazione grottesca se si pensa che oltre ad aver creato un indotto significativo per la città di Finale Ligure con le due edizioni annue del proprio raduno amatoriale, Riviera Beach Volley è sempre stata impegnata in importante campagne di solidarietà: dalla raccolta di donatori di midollo osseo, l’evento ligure nel 2018 con donatori raccolti, alla raccolta fondi per i cittadini di Genova rimasti senza casa dopo il crollo del Ponte Morandi, fino alla raccolta fondi per i bambini dello Yemen con Save The Children e ultima, durante il weekend appena trascorso a Laigueglia, impegnata nella sensibilizzazione nei confronti della violenza contro le donne nel corso della manifestazione Week-end in Rosa organizzata dall’associazione QuiLaigueglia.