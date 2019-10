Alassio. Servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio che ha interessato tutta la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Alassio, con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, a cui hanno partecipato attivamente , in tutte le varie fasi operative, i Carabinieri del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga e del 15 Nec, che hanno cooperato in stretta sinergia con i reparti territoriali.

L’attività di controllo ha interessato i parchi pubblici di Alassio, Andora, Laigueglia, le zone circostanti delle stazioni ferroviarie di Alassio e Laigueglia, i casolari abbandonati, le zone periferiche, i luoghi di bivacco, il budello e i carrugi di Alassio, esercizi pubblici, luoghi di ritrovo giovanile, i bus di linea, i luoghi adiacenti alle scuole esistenti nel territorio. Posti di controllo, negli orari di maggior flusso veicolare, nei punti nevralgici del territorio, sono stati effettuati dalla radiomobile di Alassio, dalla stazione di Alassio, di Andora e Laigueglia, allo scopo di garantire la sicurezza stradale agli utenti della strada e per dissuadere, con l’evidente visibilità dei dispositivi in circuito, eventuali condotte pericolose dei mezzi circolanti.

Foto 2 di 2



Sono state 200 le persone identificate, 160 mezzi controllati, 10 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, guida con patente sospesa e guida pericolosa in centro abitato, 5 mezzi sequestrati a cura della radiomobile per guida senza la prescritta copertura assicurativa. Inoltre, la stazione di Cisano Sul Neva ha denunciato una donna del posto, che, incurante del divieto di circolare con la propria auto, essendo sottoposta a sequestro amministrativo, veniva sorpresa alla guida della stessa nel centro abitato. Sequestrata nuovamente l’auto.

Sempre l’aliquota radiomobile, la scorsa serata, ad Andora, ha denunciato due litiganti che recavano disturbo in un locale pubblico. Gli stessi, dopo averli portati alla moderazione a alla ragione a cura degli operanti, all’improvviso, in preda all’alcool, hanno ingiuriato ed offeso i Carabinieri. Denunciati entrambi per ingiuria e resistenza a pubblico ufficiale.

Tre cittadini, di cui due marocchini, l’altro un pregiudicato italiano, agitati e che non volevano pagare il biglietto, sono stati segnalati dai controllori del bus di linea. Presi in consegna dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile e denunciati per minaccia a incaricato di pubblico servizio e per non aver ottemperato all’ordine emesso dal Questore di Torino di lasciare il territorio dello stato italiano.

Nel medesimo controllo ai bus di linea, la scorsa notte i Carabinieri del nucleo operativo, confusi tra i giovani e la gente presente sul pulman, hanno identificato 5 ragazzi, grazie al fiuto dei cani del nucleo cinofili: sequestrati quasi 50 grammi in totale di marijuana, occultata nei rispettivi zaini.

Un cittadino marocchino, invece, sabato scorso, è stato denunciato dalla stazione di Alassio per aver truffato un anziano alassino, alla guida della sua auto, utilizzando la “ truffa dello specchietto”. La scena è stata notata da un giovane Carabiniere della Stazione di Alassio, fuori servizio, che ha subito chiamato i colleghi della stazione che hanno poi proceduto alla denuncia.

Sono state tratte in arresto anche tre persone, una delle quali, a cura della stazione di Villanova d’Albenga , che ha reso esecutiva la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un marocchino del posto, per reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due sono stati resi esecutivi dalla stazione di Alassio.

Il presidio di controllo del territorio, a cura delle stazioni dipendenti della stazione di Alassio, aliquota radiomobile, nucleo operativo e nucleo cinofili, continua ad essere garantito con il pattugliamento esterno, pattuglie a piedi per il budello e in occasione di eventi popolari, e dispiegato in ogni zona sensibile e di interesse operativo.