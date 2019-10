Albenga. Si è concluso ieri pomeriggio al teatro Ambra di Albenga la manifestazione Ottobre De Andrè ed è stato ancora una volta un successo strardinario con l’alternarsi di risate, ironia, emozioni, ricordi e tanta buona musica. Un palco da fare invidia a città ben più blasonate di Albenga e a eventi superfinanziati.

Sentire cantare Creuza de ma da Dori Ghezzi e Mauro Pagani, che ne è l’autore insieme a Fabrizio De André, è stato un momento davvero magico. Mal si è rivelato un grande mattatore e ha saputo coinvolgere un pubblico come sempre molto partecipe. Michele Maisano ha ripresentato i suoi successi accolti da lunghi applausi entusiati.

Attimi di forte commozione nel ricordo di Giorgio Faletti da parte della moglie Roberta Bellesini e Antonio Ricci, sempre arguto e pungente. Notevole la performance canora di Duccio Forzano, il regista del Festival di Sanremo, che ha dimostrato di poter aspirare al palco dell’Ariston.

Suggestiva e gradita dagli spettatori l’interpretazione di alcuni brani di Fabrizio DeAndrè da parte di Danila Satragno, Robin Manzini e Tristan Devid Martinelli.

Così come curiosa e sorprendente la presenza di The Andre, il misterioso trapper del web che canta con la voce di Fabrizio le canzoni di Achille Lauro o Sfera ebbasta. E come sempre una garanzia gli habituès Franco Fasano al pianoforte, Mauro Vero alla chitarra e Claudio Miceli al sax.