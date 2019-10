Riduzione dei costi sui mutui a Carcare, la minoranza precisa: “Auspichiamo uso utile dei risparmi”

Carcare. Con una nota ufficiale, il gruppo consiliare di minoranza “Lorenzi Sindaco” di Carcare interviene sulla recente questione della riduzione dei costi relativi ai mutui in essere.

Spiegano dall’opposizione: “Il gruppo di minoranza “Lorenzi Sindaco” prende atto con soddisfazione che anche il Comune di Carcare beneficerà della riduzione dei costi relativi ai mutui in essere con la cassa deposito e prestiti grazie alle politiche europee di contenimento dei tassi applicati agli enti pubblici volute dal presidente della banca centrale europea Mario Draghi”.

Infine, precisano gli esponenti di minoranza: “Auspichiamo che il risparmio di cui verrà a godere il nostro Comune venga utilizzato per ” utili “ investimenti in opere di cui il comune a necessità (fogne, marciapiedi, illuminazione pubblica, asfaltature strade ecc. ecc.) e non vengano sperperati con inutili spese di cui questa amministrazione vanta notevoli primati”.