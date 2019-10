Regione, l’assessore Berrino a Catania per un tavolo sul turismo: “Idee utili anche per la nostra Liguria”

Provincia. L’assessore regionale alla Promozione turistica e Marketing territoriale Gianni Berrino parteciperà alla seconda edizione degli “Stati Generali del Turismo” in programma venerdì 18 ottobre a Catania a Palazzo Platamone.

L’iniziativa, organizzata da Fratelli d’Italia, vedrà confrontarsi i più autorevoli operatori ed esperti del settore per discutere di come valorizzare la più importante risorsa della nostra nazione.

Nel dettaglio, l’assessore Berrino modererà la tavola rotonda delle ore 15.30 dal titolo “Il Lavoro nel turismo e le nuove professioni” a cui parteciperanno Vittorio Basso Ricci (Editore di “Forme” e Direttore generale gruppo Rts), Damiano De Crescenzo (Direttore generale Planetaria Hotels), Rosario Cassarino (Presidente del collegio dei revisori dei conti Fondazione Consulenti del lavoro), Carolina Varchi (Deputato Fdi), Magda Antonioli (Cda Enit) e Silvia Avanzino (Segretario Generale Fisascat Cisl Liguria).

“Lo scorso anno ho avuto l’onore di fare da padrone di casa alla prima edizione degli Stati Generali che si è svolta a Sanremo – afferma Berrino – e dalla quale sono emerse tante idee per lo sviluppo turistico della Liguria. Sono certo che anche l’edizione di Catania sarà molto utile e ricca di spunti interessanti come, ad esempio, la proposta di legge di Fratelli d’Italia per il rilancio del turismo nazionale che verrà presentata da Giorgia Meloni”.

All’evento catanese interverranno, tra gli altri: il sindaco della città etnea Salvo Pogliese, il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci, il presidente di Confturismo-Confcommercio Luca Patanè, il presidente di Confesercenti turismo Vittorio Messina, il direttore generale di Federturismo-Confindustria Antonio Barreca, il vicepresidente di Federalberghi Giuseppe Roscioli. Presenti anche per Fratelli d’Italia i vicepresidenti della Camera e del Senato Fabio Rampelli e Ignazio La Russa, i capigruppo dei deputati Francesco Lollobrigida e dei senatori Luca Ciriani e il capo delegazione a Bruxelles Carlo Fidanza.