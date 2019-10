Regione, centri per l’impiego: “La Regione stabilizzi i precari o sarà sciopero”

Regione. Oggi presso la prefettura di Genova si è svolta la riunione sui centri per l’impiego della Liguria.

Lo scorso luglio era stato proclamato lo stato di agitazione del personale, poi sospeso a seguito di alcune rassicurazioni da parte anche della Regione Liguria. Ad oggi però problemi e preoccupazioni dei lavoratori dei centri per l’impiego non sono risolti e nella riunione di questa mattina sono state trattate le questioni delle stabilizzazioni del personale precario e il sotto-inquadramento del personale di ruolo.

Dal governo, che ha una diretta competenza sul tema, non è pervenuto niente rispetto alle richieste delle organizzazioni sindacali e per questo motivo Fp, Cgil e Uil Pa hanno chiesto alla Regione di formalizzare l’impegno politico alla stabilizzazione dal 2021 in analogia a quanto fatto, ad esempio, in Umbria.

L’esito della riunione è stato sottoposto all’assemblea dei lavoratori in attesa sotto la sede della prefettura ed è stato concordato di attendere la convocazione dell’assessore Berrino per la prossima settimana. In caso di esito negativo si procederà allo sciopero con modalità da definire.