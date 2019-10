Regione, approvata una proposta per l’attività di prevenzione e sensibilizzazione in materia di violenza di genere

Provincia. È stata approvata dalla giunta regionale la proposta di progetto esecutivo, presentata da Aliseo, per attività di prevenzione e sensibilizzazione in materia di violenza di genere, in attuazione del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020”. A comunicarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Il Piano prevede quattro assi di intervento: prevenzione; protezione e sostegno; perseguire e punire; assistenza e promozione.

Per quanto riguarda il primo asse, la regione ha ritenuto necessario dare continuità alle attività di prevenzione finalizzate ad aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione in merito alla violenza maschile sulle donne, attraverso un lavoro di coordinamento e governance territoriale che garantisca la partecipazione attiva del più ampio numero di soggetti pubblici e privati coinvolti sul tema.

A tale scopo, la Regione Liguria aveva richiesto ad Aliseo (Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento) di predisporre e presentare una proposta di progetto esecutivo, la quale è stata trasmessa da Aliseo il giorno 11 luglio 2019 ed è così articolata: attività di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole; campagna e attività di sensibilizzazione al tema della violenza di genere; struttura e governance territoriale.

Per la realizzazione di queste attività la Regione ha stanziato la somma di centomila euro: il 70% della cifra a seguito dell’approvazione del provvedimento in questione, mentre il restante 30% a seguito di dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.