Regionali 2020, i Giovani Democratici: “Ambiente, istruzione, casa e lavoro nel programma del centro-sinistra”

Liguria. I Giovani Democratici della Liguria esprimono “soddisfazione in merito all’apertura di un primo tavolo delle forze di centro-sinistra per le elezioni regionali, che porterà all’individuazione di una coalizione ed un programma di forte alternativa alla giunta Toti, crediamo tuttavia sia il caso di mettere a fuoco alcune questioni”.

“Per primo, il fatto che questo tavolo sia stato aperto senza che chi rappresentava il Partito Democratico avesse ricevuto alcun mandato in tal senso da organismi dirigenti quali l’assemblea o la direzione regionale (che peraltro non si sono praticamente mai riunite negli ultimi anni). Riteniamo quindi che sia indispensabile, prima di proseguire in tali iniziative, che avvenga un passaggio politico vero negli organi opportuni e con il coinvolgimento di tutti i dirigenti regionali e federali del partito. Se questo non avvenisse, sarebbe chiaro che il percorso avviato mancherebbe di una qualsiasi legittimazione interna”.

“Inoltre, ci giunge la notizia che alcune forze politiche si siano lamentate dell’esclusione da questo tavolo. Sarebbe un errore gravissimo se l’apertura del tavolo a tutte le forze interessate rimanesse soltanto una dichiarazione d’intenti. In ultimo, come Giovani Democratici della Liguria, chiediamo di poter partecipare attivamente alla formazione di un programma di coalizione che veda i temi generazionali al centro dell’azione di governo del campo progressista. Abbiamo già avviato una fase di elaborazione di proposte sui temi dell’ambiente, della scuola e dell’università, dei trasporti, della casa e del lavoro per i giovani. Riteniamo sarebbe inaccettabile che i frutti di tale lavoro, che abbiamo intenzione di sviluppare con una campagna informativa, rimanessero inascoltati da chi ambisce a guidare la formazione della coalizione di centro-sinistra”.

“Fiduciosi che questi punti vengano chiariti e che il lavoro del tavolo in questione darà ottimi risultati”, concludono i Giovani Democratici della Liguria.