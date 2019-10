Rari Nantes Savona, al via la campagna abbonamenti per il campionato di Serie A1

Savona. Ha preso il via la campagna abbonamenti per la stagione regolare del campionato di pallanuoto di Serie A1 2019/20 che vedrà la Rari Nantes Savona esordire davanti ai propri tifosi, nella 2ª giornata, sabato 19 ottobre alle ore 18 con il Telimar Palermo.

Per favorire il pubblico, anche quest’anno la società biancorossa ha deciso di confermare i prezzi popolari per abbonamenti e biglietti, unitamente all’ingresso gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 16 anni di età compresi che si presentano in possesso di un documento di identità.

I prezzi degli abbonamenti e dei biglietti sono: 65 euro per l’abbonamento posto unico (valido per le 13 partite della stagione regolare); 8 euro per la singola partita.

Per informazioni ed acquisti è possibile rivolgersi alla segreteria sportiva della Rari Nantes Savona presso la piscina comunale Zanelli in corso Colombo 3 a Savona (telefono 0198489778) al lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 17; al martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.