Rapina alla gioielleria Porello di Finale: malvivente arrestato dai carabinieri

Finale Ligure. Aveva messo a segno una rapina a mano armata alla gioielleria Porello di via Drione, a Finale Ligure, a luglio di quest’anno. Dopo aver immobilizzato la titolare, sotto la minaccia di un’arma, aveva portato via un ingente quantitativo di gioielli e orologi per poi darsi alla fuga a piedi.

E ieri, il cerchio delle indagini condotte dalla compagnia carabinieri di Albenga insieme ai colleghi della squadra mobile di Torino pare essersi chiuso, con l’arresto del presunto autore della rapina.

Si tratta di un cittadino rumeno, A.V., già noto negli ambienti della malavita, arrestato su ordine di custodia cautelare del gip di Torino.

Un fermo avvenuto dopo mesi di indagini certosine condotte dagli uomini dell’Arma e rese efficaci soprattutto grazie alle immagini di videosorveglianza, che hanno immortalato tutte le fasi successive alla rapina. L’autore si sarebbe cambiato i vestiti ben 4 volte per far perdere le proprie tracce e allontanarsi in treno dalla stazione di Pietra Ligure.

L’operazione è scattata ieri mattina, con l’arresto del rumeno ma, almeno per il momento, non è ancora stata trovata traccia del bottino.