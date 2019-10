Savona. Una “invasione” pacifica e meravigliosa. E’ quella degli Alpini che oggi, a Savona, sfilano per il 22o Raduno del Primo Raggruppamento che riunisce il nord-ovest italiano e la Francia.

Circa 50 mila le penne nere attese per la sfilata, che ha preso il via pochi minuti fa. Savona le ha abbracciate con vetrine a tema e bandiere per tutto il centro città. Anche i musei li hanno accolti con aperture straordinarie.

Al termine della sfilata, in piazza Mameli, ci sarà la consegna del Premio nazionale “L’ Alpino dell’anno 2018” con il saluto delle autorità. Questa sera al Teatro Chiabrera il concerto di cori e le fanfare.

Domani l’ultimo giorno di raduno con l’alzabandiera, la sfilata e l’estrazione biglietti della sottoscrizione e la premiazione del concorso vetrine.