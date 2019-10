Raddoppio ferroviario, Paita incalza l’Ad di Rfi: “Nel 2021 il finanziamento dell’opera”

Ponente. “Sulla questione del raddoppio ferroviario del Ponente, c’è una positiva novità: nell’aggiornamento del contratto di Rfi ci saranno 10 milioni per l’aggiornamento progettuale e nel 2021 potrebbe essere avviato l’iter di finanziamento dell’opera”.

Lo dichiara Raffaella Paita, componente di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle domande da lei poste all’Ad di Rete Ferroviaria Italiana Spa Maurizio Gentile, durante un’audizione in commissione Trasporti alla Camera sullo stato di attuazione degli investimenti in corso e programmati.

Sul tema del raddoppio ferroviario si attende quindi un ok definitivo. Lo sblocco del raddoppio della Finale-Andora era stato sollecitato di recente anche dall’assessore regionale Berrino in un incontro con il ministro De Micheli. Anche il governatore Toti aveva parlato di opera “non pià rinviabile e da attuare nei prossimi 4 anni”. Senza contare il pressing dei sindacati in merito alle infrastrutture savonesi.

“Intanto qualcosa si muove. Grazie al pungolo costante di Italia viva in riferimento agli investimenti infrastrutturali del Paese per crescere”, conclude.