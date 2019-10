Osiglia. Una nota diramata dall’amministrazione comunale di Osiglia nella stagione clou della raccolta di funghi e di castagne, che proprio nel territorio valbormidese accoglie molti visitatori.

E’ direttamente il sindaco di Osiglia Paola Scarzella ad intervenire, anche alla luce di numerose segnalazioni arrivate da proprietari di terreni e coltivatori impegnati nella produzione e valorizzazione di prodotti tipici locali.

“Il bosco non è una discarica, non è un bene del quale appropiarsi, va rispettato e titelato: non si possono lasciare, bottiglie, lattine e altri rifiuti che lo danneggiano, è segno di grande inciviltà” afferma.

“E’ bello sapere che i nostri funghi sono ambiti e che le nostre castagne sono di ottima qualità, ma tutto deve essere regolamentato: esistono cartelli che ricordano come comportarsi…” aggiunge.

“Per i funghi esiste un consorzio, dal quale è possibile ricevere gli appositi tesserini per la raccolta nei nostri boschi”.

“Accogliamo quindi a braccia aperte tutti coloro che come noi amano il nostro piccolo paese, che ne apprezzano la bellezza e che lo vivono con il massimo rispetto”.

“Nei prossimi giorni saranno effettuati maggiori controlli da parte dei carabinieri forestali e delle guardie volontarie, per salvaguardare il bosco e la sua natura: ci sono delle regole e devono essere rispettate” conclude.