Quiliano&Valleggia, mister Ferraro: “Pareggio giusto”

Quiliano. Il girone A del secondo turno di Coppa Liguria di Prima Categoria si è aperto con il pareggio 2-2 al Picasso tra Quiliano&Valleggia e Città di Cogoleto.

L’allenatore dei locali, Chicco Ferraro, commenta: “Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, facendo anche i gol. Nel secondo tempo probabilmente siamo entrati con uno spirito diverso, senza dare intensità al gioco. Abbiamo preso subito gol dopo trenta secondi, di conseguenza poi una punizione bellissima di Grezzi e la partita è andata così. Un pareggio giusto, va bene così”.

Ed ora al Quiliano&Valleggia non resta che un risultato per poter andare avanti nel cammino: “Dobbiamo vincerla col Pontelungo e sperare in un risultato favorevole nell’incontro tra Cogoleto e Pontelungo” conclude il mister biancorossoviola.

Gianluca Grezzi, autore della rete del pareggio, dichiara: “Secondo me meritavamo di vincere per il secondo tempo che abbiamo fatto. Nel primo tempo eravamo troppo bassi; nel secondo ci siamo svegliati. Sotto di due gol ci siamo alzati di venti metri e all’ultimo ci ha anche annullato un gol secondo me regolare. Ai punti meritavamo di vincere”.

“Spero sia la scossa decisiva per il campionato, soprattutto, oltre che per la coppa – sottolinea Grezzi -. Spero che questo gol e questo punto diano la scossa, perché abbiamo bisogno di punti”.