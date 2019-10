Quiliano. La chiacchierata con Chicco Ferraro, tecnico del Quiliano, parte dal sorteggio effettuato in Federazione, a Genova.

“Mi fa piacere giocare la prima partita del triangolare di Coppa Liguria con il Città di Cogoleto (ndr, la terza squadra è il Pontelungo) perché ritroverò Derio Parodi, persona speciale e maestro calcistico, essendo stato il suo vice ad Albissola. In questo girone di Coppa la favorita è il Pontelungo, ma quello che conta è affrontare queste partite con lo spirito giusto, anche sono gare infrasettimanali”.

“Siamo contenti di aver passato il turno perchè siamo venuti a capo di un girone composto da sette squadre, molto impegnativo e giocato con squadre che andremo ad affrontare durante il campionato”.

Il discorso vira, inevitabilmente, sul campionato di Prima Categoria, che apre i battenti domenica 13 ottobre.

“Tutte le squadre si sono rinforzate e tanti sono i giovani presenti in questo torneo, quindi ci saranno compagini che giocano in velocità, pressing, sarà un campionato bello aperto a tante squadre, ma Pontelungo e Soccer Borghetto sono le favorite“.

“Vogliamo ripetere il campionato dello scorso anno – conclude Ferraro – migliorando sul piano del gioco ma anche su come affrontare le partite, avendo in rosa tanti ragazzi”. “Siamo cresciuti in questi anni, i giovani della Juniores vengono volentieri a giocare in prima squadra, il gruppo è forte e vogliamo essere competitivi con qualsiasi avversario”.