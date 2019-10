Quiliano&Valleggia, Chicco Ferraro: “Proveremo a passare il turno”

Quiliano. Tra meno di ventiquattro ore si giocherà (ore 21) al “Picasso” la prima gara del girone 1 di Coppa Liguria tra Quiliano e Città di Cogoleto.

Il mister quilianese Chicco Ferraro non vede l’ora di scendere in campo: “Cercheremo di onorare al meglio la competizione – afferma il trainer – il nostro obiettivo è quello di provare a passare il turno, vogliamo recuperare qualche acciaccato e fare del turnover per fare giocare un po’ tutti”.

Sulla panchina avversaria troverai una tua vecchia conoscenza… mister Derio Parodi…

“Parodi è stata una persona importante, fondamentale per la mia carriera da allenatore, da lui ho imparato molto… lavorare assieme è stato un piacere, per novanta minuti saremo avversari, ma al termine della gara lo saluterò molto volentieri”.