Quiliano tappa di Sentiero Italia CAI tra AV 16 e AV 17: arriva il Team “Va’ Sentiero”

Quiliano. Il Comune di Quiliano, nell’ambito del progetto avviato per lo sviluppo economico e turistico di outdoor, ospiterà nelle giornate dell’11 e del 12 ottobre “Va Sentiero”.

Va’ Sentiero è un viaggio a piedi alla scoperta delle terre alte italiane, lungo un filo rosso di 6.880 chilometri: il Sentiero Italia. Sentiero Italia-SI CAI è un marchio del Club Alpino Italiano che in Liguria si svolge per tre quarti sull’Alta Via dei Monti Liguri. Percorre le catene montuose del Paese, toccando tutte e 20 le Regioni Italiane (dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna). Obiettivo del progetto, ideato da un gruppo di giovani volontari, è quello di promuovere presso il pubblico giovanile il percorso SI CAI. Una spedizione collettiva condivisa in tempo reale sul trekking più lungo del mondo, per raccontare le terre alte italiane e promuovere un nuovo modo di vivere la montagna.

Il Comune di Quiliano si è attivato e ha costruito rapporti positivi e costruttivi con i protagonisti del progetto Va’ Sentiero per dare collaborazione e ospitalità e diventare tappa del loro viaggio. Si tratta di una importante occasione per far conoscere il territorio e le strutture comunali di notevole interesse sull’Alta Via dei Monti Liguri (Cadifugio a Cadibona e Colonia delle Tagliate sul Colle Termine) che l’Amministrazione intende valorizzare.

E’ stato pertanto costruito un programma di due giornate che avrà inizio venerdì 11 ottobre con l’accoglienza presso la Colonia delle Tagliate grazie alla collaborazione della Pro Loco Quiliano che consentirà ai ragazzi di conoscere oltre al territorio, anche alcuni prodotti locali quali focaccia, salumi, formaggetta, olive taggiasche, crostata di albicocche, confettura di albicocche di Valleggia e Granaccia. Tutti insieme ci si sposterà a Cadibona (tappa dell’Alta Via) dove, in collaborazione con Cadifugio e Pro Loco Cadibona, si trascorrerà la giornata di sabato 12.

Alle 17 è previsto presso il Cadifugio un incontro al quale prenderanno parte Nicola Isetta (sindaco del Comune di Quiliano), Attilio Caviglia (Fondazione De Mari), Donatella Ferrari (Cai Savona), Claudio Simonetti (Ospitalità Alta Via) ed il Team Va’ Sentiero. Alle 19 sempre presso il Cadifugio live Concert di Cecilia. Alle ore 20.30 cena presso il Ristorante La Fermata (Cadibona) al costo di 15 euro (solo su prenotazione all’indirizzo info@vasentiero.org). Domenica mattina alle 8.30 ritrovo al Colle di Cadibona. Alle 9 la partenza del trekking Collettivo verso la Cascina Miera situata lungo il percorso AV 17 “Da Colle di Cadibona a Le Meugge” con lunghezza 19 chilometri e dislivello positivo di 700 metri e negativo di 200 per una durata di 5 ore circa. Pranzo al sacco. Merenda. Servizio navetta per ritorno al Colle di Cadibona al termine dell’escursione