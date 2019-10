Quattro vittorie in quattro partite: i Giovanissimi della Veloce già qualificati alla fase regionale

Savona. Dopo la disputa di quattro delle sei giornate in programma, i sette gironi di qualificazione per l’accesso al campionato regionale Giovanissimi Under 15 dell’imminente stagione hanno già emesso gran parte dei verdetti.

Fra le compagini che festeggiano c’è la Veloce, la quale si è già assicurata, con un turno di anticipo, la vittoria del girone A.

I ragazzi terribili di mister Mirko Ottone conducono la classifica con 12 punti, frutto di quattro vittorie in altrettanti incontri

I granata hanno regolato in casa la Cairese (4-2) e la pro Pontedecimo (5-0), andando ad espugnare sia il campo di Arenzano (3 a 0) che quello della Levante C Pegliese (3 a 0).

I savonesi vantano il secondo miglior attacco (con 15 reti messe a segno) e la migliore difesa (con sole due marcature subite) del girone A.

A prescindere dai risultati che conseguiranno le inseguitrici (Cairese e Ventimiglia) nell’ultima giornata, diventa del tutto irrilevante l’esito dell’ultimo match, che vedrà impegnata sabato 13 ottobre la Veloce sul campo del Ventimiglia.

“Fiero ed orgoglioso il presidente Bertrand Viti, il quale, grazie all’ottimo lavoro svolto, vede per la seconda volta consecutiva i propri ragazzi qualificati nel campionato regionale” scrivono i dirigenti granata.